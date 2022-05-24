الأمم المتحدة: الوضع في السودان معرض للخطر

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، أن الأفق السياسي في السودان لا يزال مسدوداً، معتبراً أن مفتاح الحل في أيدي السودانيين وحدهم، مشيراً إلى أن الوضع في السودان غير مستقر ومعرض للخطر.

وقال بيرتس، أمس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن الوقت محدود بالنسبة للسودانيين للتوصل إلى حل سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة.

وأضاف: «الحالة العامة في السودان ظلت محفوفة بالمخاطر، مع وجود الكثير على المحك، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان».

وأوضح بيرتس، أنّ قرابة 110 أشخاص ما زالوا محتجزين في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى.

وشدد على أنه قد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف، لافتاً إلى حثهم السلطات على التواصل مع الجمهور لتوضح أنّها تدعم الحوار، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي.