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5 آلاف شخص يفرون من الكونجو
5 آلاف شخص يفرون من الكونجو
25 مايو 2022 01:37

كامبالا (وكالات)

فر أكثر من 5 آلاف شخص من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى أوغندا المجاورة في الأيام القليلة الماضية، وسط قتال بشمال شرقي البلاد.
وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، إن اللاجئين تم نقلهم إلى مخيم مؤقت في «نياكاباندي».
وتهاجم حركة «إم 23» المتمردة المدنيين والمنشآت العسكرية شرقي الكونجو الديمقراطية منذ نهاية مارس وتشتبك في معارك بالأسلحة النارية مع الجيش الكونجولي.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم تسجيل 24879 شخصاً في المخيم الواقع «بنياكاباندي» منذ ذلك الحين. ووصل إجمالي ما يربو على 50 ألف لاجئ من الكونجو وجنوب السودان إلى أوغندا منذ بداية العام الجاري. 
وتتألف حركة «إم 23» من جنود سابقين بالجيش الكونجولي انشقوا في 2012 وشكلوا مجموعة متمردة.

مفوضية شؤون اللاجئين
الكونجو
جمهورية الكونجو الديمقراطية
الأمم المتحدة
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