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النمسا ترفع أحد آخر قيود «كورونا»
مركز لفحص كورونا
24 مايو 2022 23:02

أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانز روش في فيينا، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بداية من أول يونيو المقبل، تخفيف قيود ارتداء الكمامات والتي كانت فرضت في إطار مكافحة وباء «كورونا».
وقال الوزير، إنه سوف يتم إلغاء ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وفي المتاجر بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر خلال الصيف.
وسوف تظل قيود ارتداء الكمامات إلزامية في المستشفيات ودور رعاية المسنين.
وقال عمدة فيينا ميشائيل لودفيج، إنه سيتم الإبقاء على ضرورة ارتداء الكمامات في مدينة فيينا، وذلك في وسائل النقل العام وفي العيادات الطبية والصيدليات.
وقال روش "يسمح (وضع) الوباء لنا حاليا بمتنفس"، وأشار إلى أن معدل الإصابات خلال سبعة أيام تراجع إلى 230 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص حالياً.
كما قال الوزير، إنه يتوقع إعادة فرض ارتداء الكمامات، إلزامياً، حال ارتفاع أعداد الإصابات في الخريف، بحسب المتوقع.
ولا يزال التطعيم الإلزامي ضد «كورونا» معلقاً، حسبما أعلنت وزيرة الشؤون الدستورية كارولين إدستادلر. 
في بداية العام الجاري، مرر البرلمان النمساوي قراراً يجعل التطعيم إلزامياً، ولكن لم يتم فرضه عملياً.

المصدر: د ب أ
كمامة
النقل العام
المحلات التجارية
النمسا
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