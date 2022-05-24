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شركة نفطية: موريتانيا ستصبح مورداً عالمياً للغاز
الأشغال في حقل أحميم
24 مايو 2022 22:49

أعلن جوردون بيرل، نائب رئيس شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية المكلف بالعمليات والإنتاج إن "إنتاج حقل آحميم سيسهم في جعل موريتانيا مورداً للغاز إلى العالم".
يأتي ذلك فيما تشتد الحاجة إلى الغاز، ويرتفع الطلب عليه وتنخفض فيه القدرة على الإمداد حين يبدأ إنتاج الغاز من حقل "سلحفاة أحميم الكبير" المشترك مع السنغال.
وأوضح بيرل، في كلمة له اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط أمام ندوة حول الطاقة في موريتانيا، أن المرحلة الأولى من إنتاج الغاز في مشروع "سلحفاة احميم الكبير" اكتملت بنسبة 70 بالمئة، ومازال العمل متواصلاً مع الشركاء من أجل إنتاج آمن للغاز.
وأشار بيرل إلى وجود فرص مهمة لبناء شراكة طويلة الأمد مع موريتانيا، لدعم التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، مضيفاً أن موريتانيا تنعم بوفرة الموارد الطبيعية وإمكانياتها تتجاوز الغاز، حيث إن البلد مهيأ لتطوير الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والهيدروجين.
وقال بيرل إن الشركة تبحث عن فرص للتقدم في أنشطة حقل "بير الله"، حيث تسعى إلى تهيئة الظروف لتطوير المخزون، والعمل عن كثب مع شركائها لتحقيق إمكاناته التنموية.

المصدر: د ب أ
موريتانيا
الغاز
إنتاج
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