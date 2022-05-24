روسيا مصممة على تحقيق أهدافها في أوكرانيا

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصميمها على تحقيق كل «أهدافها»، ضد آخر وجود للجيش الأوكراني في محيط لوغانسك (شرق).

تقر أوكرانيا، منذ بضعة أيام، بوضع «صعب» في إقليم دونباس المؤلف من منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الاثنين، من أن «الأسابيع المقبلة ستكون صعبة».

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء «سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق جميع الأهداف، بغض النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق»، فيما أكد رئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف أن «الأهداف التي حددها الرئيس (فلاديمير بوتين) ستتحقق».

وتركز موسكو جهودها على المنطقة الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في لوغانسك، محاولة تطويق مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية عن معارك شديدة تجري على مقربة، في محيط بلدتي بوباسنا وباخموت.

وفي مطلق الأحوال، يتردد سكان المنطقة في الرحيل رغم المخاطر ويقول مساعد رئيس البلدية ماكسيم سوتكوفيي متحدثا أمام حافلة نصف فارغة تستعد لنقل مدنيين إلى مناطق أكثر أمانا «الناس لا يريدون المغادرة».

وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي الثلاثاء، إن «سيفيرودونيتسك تحت السيطرة التامة للسلطات الأوكرانية».