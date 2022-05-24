أوكرانيا تبدي مخاوف من العملية العسكرية في شرق البلاد

أعربت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من تأثير العملية العسكرية في شرق البلاد على المستقبل.

وقال أولكسندر موتوزيانيك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن العملية الجارية في الشرق يمكن أن تحدد مصير البلاد.

وبعد ثلاثة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية، تحاول القوات الروسية محاصرة القوات الأوكرانية في مدينتين على جانبي نهر "سيفرسكي دونيتس" في شرق أوكرانيا.

وأضاف موتوزيانيك أن القوات الروسية لم تتوقف عن محاولة عبور النهر.

وأوضح، في إفادة تلفزيونية "نشهد الآن المرحلة الأنشط" في العمل الذي "شنته روسيا على بلدنا".

وأكد "الوضع على الجبهة (الشرقية) صعب للغاية، لأن مصير هذا البلد ربما يتقرر (هناك) الآن".