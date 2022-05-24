وزير خارجية مصر يدلي بتصريح بشأن سد النهضة

القاهرة (الاتحاد)

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الجهود المبذولة لمحاولة الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة في إثيوبيا لم تسفر عن تقدم حتى الآن.

وأضاف شكري، خلال مقابلة تلفزيونية، أن مصر تسعى للحفاظ على أمنها المائي، وتعتبره قضية أمن قومي، مؤكداً تمسك مصر بحق شعبها في الاستقرار والأمان المائي.

ووصف وزير الخارجية المصري قضية سد النهضة بالوجودية وبأنها في مقدمة أولويات السياسية الخارجية المصرية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيراً إلى عدم وجود خيار التدخل العسكري في تعامل مصر مع القضية.

ولفت إلى أن مصر لا تقف عائقاً أمام التنمية الاقتصادية في إثيوبيا وتدعم كل جهود التنمية للشعب الإثيوبي، إلا أنها تريد اتفاقاً يضمن أمن ورخاء الشعبين معاً.

وتسعى إثيوبيا لإتمام الملء الثالث للسد.