3 دول أوروبية تسجّل أولى إصابات جدري القردة

سجّلت كل من تشيكيا والنمسا وسلوفينيا أولى الإصابات بفيروس جدري القردة، وفق ما أفادت السلطات الصحية في هذه البلدان.

في تشيكيا، رُصد المرض لدى رجل في المستشفى العسكري الجامعي في العاصمة براغ، وفق بافيل دلوهي مدير الجمعية التشيكية للأمراض المعدية.

وأوضح لوكالة فرانس برس "إنها مسألة وقت فقط، كنا نتوقع ذلك منذ أيام".

وأوضح المعهد التشيكي للصحة العامة، في بيان، أن أعراض المرض ظهرت على الرجل بعد عودته من مهرجان موسيقي في أنتويرب (شمال بلجيكا) مطلع مايو.

في النمسا، قالت السلطات الصحية في العاصمة إن رجلا نُقل إلى أحد مستشفيات فيينا بعدما ظهرت عليه أعراض جدري القردة، بما فيها الحمى، تبيّن أنه مصاب بالمرض.

وفي سلوفينيا، سجّلت إصابة بجدري القردة لدى رجل ظهرت عليه أعراض الوباء بعد عودته من جزر الكناري الإسبانية، وفقا للسلطات الصحية المحلية.

وفي الأيام الأخيرة، أبلغ عن ظهور هذا الفيروس، النادر المتوطّن في بعض المناطق الأفريقية، في دول أوروبية عدة من بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والسويد. كما أعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تسجيل حالات من الفيروس.



