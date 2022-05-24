مسؤول أوكراني: حققنا الهدف الرئيس في ماريوبول

رغم سقوط مدينة ماريوبول، اعتبر مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، أن الهدف العسكري للجيش في المدينة قد تحقق.

وقال ساك في حوار مع شبكة "ايه آر دي" الإعلامية، اليوم الثلاثاء: " تحقق الهدف الرئيس في ماريوبول. كان الهدف إبعاد الفصائل الروسية... أكثر من 20 ألف جندي روسي. وقد تحقق هذا بفضل الأعمال البطولية للمدافعين عن ماريوبول والمدافعين الذين تواجدوا لاحقا في مصنع آزوفستال (للصلب)".

وأضاف أن هذا منع القوات الروسية من الهجوم على مناطق أخرى في شرق أوكرانيا.

وقال ساك إن الجنود في آزوفستال منحوا الأوكرانيين وقتاً لاعادة تنظيم أنفسهم وتلقى المزيد من المساعدات العسكرية من الشركاء الدوليين، مضيفاً " من وجهة النظر هذه، لقد تحقق الهدف". كان آخر جندي أوكراني في مصنع آزوفتسال للصلب بماريوبول استسلم الأسبوع الماضي.