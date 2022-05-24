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قمة الاتحاد الأوروبي تناقش حظر النفط الروسي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تدلي بتصريح صحفي
24 مايو 2022 20:48

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن من غير المرجح أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حظرعلى النفط الروسي في اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت فون دير لاين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الثلاثاء "ينبغي ألا نركز الأنظار على القمة". وأضافت أن المفاوضات جارية مع الدول الأعضاء بشأن النفط الروسي.
واقترحت المفوضية الأوروبية إنهاء تدريجيا لواردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام في معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بينما قد تحصل المجر ودول أخرى على مهلة زمنية أكبر.
وستكون تلك العقوبة الأكثر شدة التي يفرضها الاتحاد رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
لكن المجر ترفض، حتى الآن، إنهاء معارضتها لذلك المقترح، وتقول إنها تحتاج لمئات الملايين من اليوروات لتطوير بنيتها التحتية للتكرير وخطوط الأنابيب حتي يمكنها أن تتوقف عن استيراد النفط الروسي.

المصدر: رويترز
أورسولا فون دير لاين
الاتحاد الأوروبي
النفط
روسيا
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