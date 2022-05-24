الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ألمانيا تطلب آلاف الجرعات من لقاح ضد جدري القرود
أنسجة مصابة بمرض جدري القرود
24 مايو 2022 19:35

طلبت ألمانيا 40 ألف جرعة من لقاح شركة «بافاريان نورديك» لتكون جاهزة لتطعيم المخالطين للمصابين بجدري القرود إذا حدث انتشار أكثر حدة للمرض في ألمانيا.
إلا أن المسؤولين يعتمدون على الإجراءات الاحترازية الأخرى في الوقت الراهن.
وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إجراءات مثل فترة العزل التي لا تقل عن 21 يوماً الموصى بها للمصابين ستكون كافية في الوقت الحالي لاحتواء تفشي المرض.
أضاف لوترباخ «إذا زاد تقشي العدوى، سنحتاج لأن نكون مستعدين لاحتمال تطعيم المخالطين وهو ما لم يوص به بعد في هذه المرحلة، لكن ربما يصبح ضرورة».
وأردف أن من الممكن احتواء تفشي مرض جدري القرود وأنه لا يوجد مؤشر على بداية جائحة جديدة، مشيراً إلى أن التدخل المبكر يمكن أن يحول من دون تمكن العامل المسبب للمرض في المجتمعات.
وقال لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، خلال المؤتمر الصحفي أيضاً، إنه تم تسجيل خمس إصابات بالمرض في ألمانيا حتى الآن، وجميعهم رجال.

المصدر: رويترز
جدري القرود
ألمانيا
لقاح
آخر الأخبار
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
مشاركة خليجية متميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
اليوم 10:37
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©