مصر توافق على تسيير رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مصر على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء. وكتب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نعرب عن عميق شكرنا للحكومة المصرية الشقيقة على تلبية طلب الحكومة اليمنية والموافقة على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء والقاهرة وفقاً لاتفاق الهدنة». وأكد الوزير اليمني: «ستعمل الجهات المختصة في البلدين خلال الأيام القادمة للتنسيق واستكمال الإجراءات الفنية لتسيير الرحلات». من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر فيه عن «خالص شكره... للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن».

المصدر: وكالات