«الصحة العالمية» تعيد انتخاب غبرييسوس مديراً عاماً

أعيد انتخاب تيدروس أدهانوم غبرييسوس لولاية ثانية مدتها خمس سنوات على رأس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، كما أعلن رئيس جمعية الصحة العالمية.

وهو أول أفريقي يقود المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وصوّتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، البالغ عددها 194، لصالح استمرار تيدروس في منصب المدير العام.

سبق أن تولى تيدروس، الحاصل على شهادة الماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية وشهادة الدكتوراه في مجال صحة المجتمع، منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في بلاده، إثيوبيا.

وبرز حضور تيدروس، البالغ من العمر 57 عاماً، أثناء مكافحة وباء كوفيد.



