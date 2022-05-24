قتيلان بانفجار في كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن شخصين على الأقل، لقيا حتفهما، وأصيب خمسة آخرون في انفجار غربي العاصمة كابول.

وقال خالد زدران المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار نتج عن صهريج غاز في أحد الأسواق، وإنه يجري التحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وأشارت تقارير، غير مؤكدة، إلى أن الهجوم كان يستهدف مركزاً تعليمياً قريباً من موقع الانفجار. وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً، وعموداً من الدخان الأبيض يتصاعد من موقع الانفجار.

وقال أحد السكان المحليين إن قوات الأمن طوقت المنطقة، وإن الحريق دمر عدة منازل.

يشار إلى أن المنطقة الغربية من كابول تشهد هجمات متكررة تستهدف المدنيين، وكثيراً ما يعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن مثل هذه الهجمات.

كان عشرات الأشخاص قتلوا الشهر الماضي في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدارس ومساجد وحافلة ركاب وسوقاً للصرافة في كابول.