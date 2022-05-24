روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرات عسكرية روسية وصينية أجرت تدريبات مشتركة لتسيير دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضافت، في بيان، أن التدريبات المشتركة استمرت 13 ساعة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وشاركت فيها قاذفات استراتيجية روسية من طراز «توبوليف تو-95» وطائرات صينية من طراز «شيان-اتش 6».

أشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرات من القوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية تتبعت الطائرات الروسية والصينية في جزء من التدريبات.

من ناحية أخرى وفي سول، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد أن دخلت أربع طائرات حربية صينية وأربع روسية على الأقل منطقة الدفاع الجوي الخاصة به اليوم الثلاثاء.

وفي العاصمة طوكيو، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي: إن اليابان أطلقت طائرات نفاثة بعد اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي، اليوم الثلاثاء، أثناء استضافة طوكيو لزعماء مجموعة الحوار الأمني الرباعي (كواد) التي تضم الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز