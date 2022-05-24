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السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
أرشيفية
24 مايو 2022 16:47

قالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين، في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستوصي بتلقي جرعة خامسة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أو لمن يعتبر معرضاً لخطر كبير.

وأكدت هالينجرين في مؤتمر صحفي أن «الوباء لم ينتهِ»، وشددت على أهمية الحصول على اللقاح وقالت إن كل البالغين يمكن أن يحصلوا على جرعة رابعة إذا أرادوا ذلك.

ومن الممكن أن يشمل هؤلاء الأشخاص من هم في الستينيات من العمر، أو من يعيشون مع أشخاص معرضين للإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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