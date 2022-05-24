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ألمانيا تواجه «جدري القرود» بهذه الإجراءات
العاصمة برلين
24 مايو 2022 16:34

من أجل الحد من الحالات الأولى من جدري القرود في ألمانيا، أوصى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بعزل المصابين لمدة 21 يوماً على الأقل، وذلك على هامش مشاركته في يوم الأطباء الألمان بمدينة بريمن اليوم الثلاثاء.

وكان لاوترباخ أعلن أمس الاثنين، أن التوصيات بشأن العزل والحجر الصحي يتم وضعها حالياً بالتنسيق مع معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض.

ويسبب فيروس جدري القرود عادة أعراضاً خفيفة مثل الطفح الجلدي والحمى والبثور، ولكنه قد يكون له مسارات شديدة أيضاً. وتتوقع وزارة الصحة الألمانية زيادة حالات الإصابة بجدري القرود.

وجاء في تقرير قدمته الوزارة مؤخراً للجنة الشؤون الصحية في البرلمان الألماني (بوندستاج): «نظراً لتعدد المخالطين للمصابين حالياً، من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا».

المصدر: وكالات
جدري القرود
ألمانيا
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