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فنلندا والسويد ترسلان وفدين إلى تركيا بشأن الانضمام لـ«الناتو»
أرشيفية
24 مايو 2022 15:59

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو اليوم الثلاثاء إن فنلندا والسويد سترسلان وفدين إلى تركيا غداً الأربعاء، لمحاولة التوصل إلى حل بخصوص معارضة أنقرة لانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي «نرسل وفدينا إلى أنقرة. سيحدث ذلك غدا كي يستمر الحوار».

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعارض انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، اتصالين هاتفيين بزعيمي البلدين يوم السبت وناقش معهما مخاوفه.

وذكر هافيستو «ندرك أن تركيا لديها بعض المخاوف الأمنية... نعتقد أنه من الممكن تسوية هذه الأمور. قد يكون هناك أيضا بعض المسائل التي لا ترتبط مباشرة بفنلندا والسويد، وإنما بأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي».

كما تحدث أردوغان هاتفيا يوم السبت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وأبلغه بأن أنقرة لن تنظر بإيجابية إلى مسعى السويد وفنلندا ما لم تبديا تعاوناً واضحاً في الحرب على الإرهاب وقضايا أخرى.

المصدر: وكالات
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