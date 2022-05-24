الهند تكشف تفاصيل محادثات بايدن ومودي

قالت الهند إن رئيس وزرائها ناريندرا مودي والرئيس الأميركي جو بايدن توصلا إلى «نتائج ملموسة» اليوم الثلاثاء، في محادثات لتعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والدفاعية بين البلدين، على الرغم من امتناع مودي عن التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. ويزور الزعيمان طوكيو لحضور اجتماع الدول الأعضاء في مجموعة الحوار الأمني الرباعي: الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. والهند هي الوحيدة التي لم تندد بالغزو الروسي لأوكرانيا، ضمن دول المجموعة، رغم ضغوط الولايات المتحدة عليها. وقال أريندام باجشي المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر: «ناقشا سبل تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع والعلاقات بين شعبي البلدين». وأضاف: «اختُتمت (المحادثات) بنتائج ملموسة تضيف إلى عمق وزخم الشراكة الثنائية». وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن ندد بالغزو الروسي لأوكرانيا خلال اجتماعه مع مودي، لكن لم يرد أن رئيس الوزراء الهندي فعل المثل. ووافق مودي على تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. وظلت روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند على مدى عقود، وتشعر نيودلهي بقلق من تنامي العلاقات بين روسيا والصين التي يوجد بينها وبين الهند خلافات حادة على الحدود. ودعت الهند إلى إنهاء العنف في أوكرانيا. وعرضت الولايات المتحدة بيع مزيد من العتاد العسكري والنفط إلى الهند، في محاولة لإبعادها عن روسيا. وقال البيت الأبيض إن الهند ستنضم إلى القوات العسكرية المشتركة التي تدعمها الولايات المتحدة في البحرين كعضو منتسب. وتشمل هذه الشراكة البحرية 34 دولة عضواً من أنحاء العالم، ليس من ضمنها الصين.

المصدر: وكالات