مقتل 50 مدنياً بهجوم في نيجيريا

قُتل 50 مدنياً في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنه مسلحون على بلدة ران في ولاية بورنو في أقصى شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون. ومنذ 2009 أصبح شمال شرق نيجيريا وخصوصاً ولاية بورنو مركزاً لتمرد مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية. ووفقاً للأمم المتحدة نزح ملايين من منازلهم في حين قُتل نحو 350 ألفاً في هجمات وأزمات إنسانية أعقبتها.





المصدر: وكالات