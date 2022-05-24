الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 50 مدنياً بهجوم في نيجيريا
عناصر من الجيش النيجري
24 مايو 2022 12:41
قُتل 50 مدنياً في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنه مسلحون على بلدة ران في ولاية بورنو في أقصى شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون.
ومنذ 2009 أصبح شمال شرق نيجيريا وخصوصاً ولاية بورنو مركزاً لتمرد مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
ووفقاً للأمم المتحدة نزح ملايين من منازلهم في حين قُتل نحو 350 ألفاً في هجمات وأزمات إنسانية أعقبتها.
المصدر: وكالات
نيجيريا
هجوم إرهابي
هجوم
الأكثر قراءة
الإمارات
«جدري القرود».. إجراءات وقائية مشددة بأبوظبي وتعزيز التقصي بدبي
21 مايو 2022
عربي ودولي
رصد أول إصابة بجدري القرود في فرنسا
20 مايو 2022
الإمارات
وفاة شخصين وإصابة آخرين في حريق مطعم بأبوظبي
23 مايو 2022
آخر الأخبار
الإمارات
مشاركة خليجية متميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
اليوم 10:37
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©