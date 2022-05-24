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تعليق الرحلات الجوية بسبب موجات الغبار في العراق
الغبار السماء خلال عاصفة رملية في الموصل ، العراق
24 مايو 2022 11:07

 أعلن مطار السليمانية الدولي، بشمال العراق، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاته الجوية مؤقتا بسبب عودة موجات الغبار.

وذكر المطار في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "علق رحلاته الجوية مرة أخرى لفترة من الوقت، بسبب عودة موجات الغبار وتأثيرها على انخفاض الرؤية".

وأضاف أن "الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها مع زوال موجات الغبار وفقا للجدول الزمني المحدد".

وكان العراق قد شهد يوم أمس موجة عواصف ترابية خانقة، تسببت في شل الحركة، بما في ذلك الرحلات الجوية في جميع المطارات، بشكل كامل. وتأثرت دول أخرى بالمنطقة بهذه الموجة. 

المصدر: د ب أ
العراق
الغبار ـ الأتربة
الرحلات الجوية
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