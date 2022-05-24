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تصريح من "الصحة المصرية"بشأن جدري القرود
تصريح من "الصحة المصرية"بشأن جدري القرود
24 مايو 2022 10:50

 أكد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة في مصر، خالد عبد الغفار، أن فيروس جدري القردة غير مقلق على الإطلاق، ولا تصح مقارنته بـ"كوفيد - 19".

وأشار الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن فيروس القردة لا يملك إمكانية التحور، وهو ليس جديداً إذ اكتشف منذ أكثر من 50 عاماً، ويوجد تطعيم ضده، لافتاً إلى أن من ولد قبل عام 1980 لديه مناعة منه.

وأوضح عبد الغفار في هذا السياق أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن أي إجراءات حجر في المطارات، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم وجود طريقة علمية لكشف المصابين بهذا الداء.

وبيّن القائم بأعمال وزير الصحة في مصر أن إجمالي عدد الحالات في العالم 120 حالة، بينهم 57 حالة في إنجلترا، والفيروس منتشر في وسط إفريقيا، وحالة الترقب لا تستدعي القلق".

 ولفت عبد الغفار إلى أنه لا توجد أي حالة لجدري القردة في مصر، و"أن من أسبوع لأربعة أسابيع تختفي أعراض المرض دون الحاجة لعلاج، والموضوع لا يصح أن يقارن بكوفيد 19".

المصدر: وكالات
جدري القرود
الصحة المصرية
كورونا
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