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الجوازات السعودية تتيح للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر "أبشر"
الجوازات السعودية
24 مايو 2022 09:11

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة "أبشر" الإلكترونية: خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة "أبشر" بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الجوازات
دول التعاون الخليجي
الحدود
السعودية
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