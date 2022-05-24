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بايدن: أوكرانيا قضية عالمية لا إقليمية
بايدن
24 مايو 2022 08:12

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع للمجموعة الرباعية في طوكيو اليوم الثلاثاء إن الأزمة في أوكرانيا قضية عالمية وليست إقليمية.

وأضاف بايدن "هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية. إنها قضية عالمية".

وشدد على أن واشنطن ستقف إلى جانب "شركائها المحليين المقربين" للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

ويلتقي بايدن مع القادة الآخرين لما تسمى مجموعة "الرباعية" - اليابان وأستراليا والهند- في طوكيو في إطار اليوم الأخير من رحلته الأولى إلى آسيا منذ توليه منصبه.

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
جو بايدن
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