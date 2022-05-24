زيلينسكي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

صنفت مجلة "تايم" الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن أكثر 100 شخص تأثيراً لعام2022 .

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن: "الشعب الأوكراني لديه زعيم يستحق شجاعته وصموده في (شخص) الرئيس زيلينسكي".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "دول العالم الحر، التي تستلهم مثال الرئيس زيلينسكي، أكثر اتحادا وأكثر تصميما وأكثر تحديدا لأهدافها من أي وقت

مضى في الذاكرة الحديثة".

كما أدرج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في القائمة، التي شملت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتنشر مجلة تايم القائمة السنوية منذ عام 1999.