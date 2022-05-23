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الرئيس الأوكراني يطالب في «دافوس» بالأسلحة ومعاقبة موسكو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
24 مايو 2022 01:48

دافوس (وكالات) 

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، في افتتاح منتدى دافوس، المجتمع الدولي توفير دعم أسرع لبلاده ومدّها بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات «قصوى» على موسكو، بعد ثلاثة أشهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» السويسري، إن «العقوبات يجب أن تكون قصوى، لكي تدرك بكل وضوح روسيا العواقب المباشرة لأفعالها».
وفي وقت تؤكد فيه كييف أنها تواجه وضعاً لا ينفك «يزداد صعوبة» في منطقة دونباس، التي تتعرض لقصف روسي عنيف، قال الرئيس الأوكراني إنه كان من الممكن إنقاذ عشرات آلاف الأرواح لو أن كييف حصلت على «100 في المئة من احتياجاتنا مرة واحدة في فبراير» عندما شنت روسيا الهجوم.
وكانت البرلمانية الأوكرانية أناستاسيا رادينا، التي تشارك في المنتدى، شدّدت على أن بلدها «بحاجة إلى أسلحة أكثر من أي شيء آخر.. أسلحة كأسلحة الحلف الأطلسي»، لا سيما دبابات ومنظومات للدفاع الجوي وطائرات مقاتلة، معتبرة أن المساعدات العسكرية التي تم تلقيها إلى الآن «غير كافية». وقالت: «بعد ثلاثة أشهر وخسارة عشرات آلاف الأرواح، لا يزال النقاش يدور حول ما إذا نحن بحاجة إلى طائرات مقاتلة.. للصراحة الأمر معيب».
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن حوالي 20 بلداً عرض تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية في اجتماع للحلفاء عقد أمس.
وقال أوستن: «كان اجتماع اليوم ناجحاً جداً، فالعديد من الدول ستقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات أخرى يحتاج إليها الأوكرانيون بشكل كبير».

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