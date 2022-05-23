روسيا تبدأ في إزالة الألغام من «آزوفستال»

ماريوبول (وكالات)

بدأ الجنود الروس في إزالة الألغام والحطام من أراضي مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، أمس، بعد صدور أوامر لمئات من القوات الأوكرانية التي تحصنت أسابيع في المصنع مترامي الأطراف بالانسحاب.

وأظهرت لقطات مصورة الجنود وهم يسيرون في المجمع، ويستخدمون أجهزة الكشف عن الألغام على الطرق التي يتناثر عليها الحطام، بينما قام آخرون بتفقد كل شيء بحثاً عن عبوات ناسفة.

وقال جندي روسي يدعى باباي: «المهمة جسيمة، فقد زرع العدو ألغامه الأرضية، كما قمنا بزرع ألغام مضادة للأفراد أثناء صد العدو، ولذلك أمامنا نحو أسبوعين من العمل».

وقالت روسيا، أمس، إن آخر مقاتلين أوكرانيين يدافعون عن «آزوفستال» استسلموا. ولم تؤكد أوكرانيا هذا النبأ، لكن قائداً بإحدى الوحدات في المصنع قال في مقطع مصور: إن القوات تلقت أوامر بالانسحاب.

وقام المقاتلون، الذين تحصنوا في الأنفاق، بالاستسلام للقوات الروسية والموالية لروسيا.

ومنح انتهاء القتال في ماريوبول، أكبر مدينة سيطرت عليها روسيا منذ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، موسكو انتصاراً بعد ثلاثة أشهر من القتال.