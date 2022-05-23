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الجيش الروسي يسيطر على سد استراتيجي في أوكرانيا
الجيش الروسي يسيطر على سد استراتيجي في أوكرانيا
24 مايو 2022 01:47

نوفا خاكوفكا (وكالات) 

سيطر الجيش الروسي على سد ومحطة رئيسة لإنتاج الطاقة الكهربائية أساسيين من أجل تزويد شبه جزيرة القرم بالمياه كانا من الأهداف الرئيسة لدى بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير.
وبعد ثلاثة أشهر، لا تزال التوربينات في المحطة الواقعة في نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا تعمل مصدرة ضجيجاً لا يتوقف. ولم تتضرر المنشأة، ومنها تتدفق المياه لتصب في نهر الدنيبر.
وأشار العديد من المسؤولين الروس إلى أن روسيا تريد ضم منطقتي خيرسون وزابوريجا الأوكرانيتين، وبالتالي تشكيل جسر بري يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم.
والمحطة التي لا تزال تحمل ألوان العلم الأوكراني، تعتبر «موقعاً استراتيجياً» حساساً. وهي تقع على مسافة بعيدة عن الجبهة إلى الشمال، لكن الروس الذين يسيطرون على المنطقة يتخوفون من عمليات «تخريب».
قال فلاديمير ليونتييف الذي عينته موسكو مسؤولاً عن الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة كاخوفكا: «كانت هناك محاولات من قبل مخربين لإدخال عبوات ناسفة إلى هناك لكن جرى إحباطها جميعاً».

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