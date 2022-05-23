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4 ملايين متضرر جراء الفيضانات في بنجلاديش
4 ملايين متضرر جراء الفيضانات في بنجلاديش
24 مايو 2022 01:47

سيلهيت (وكالات) 

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن نحو أربعة ملايين شخص تضرروا جراء أسوأ فيضانات شهدتها المناطق الشمالية الشرقية في بنجلاديش منذ عقدين.
وأعلنت الحكومة البنجلاديشية أن الفيضانات، التي بدأت الأسبوع الماضي، غمرت 70 في المئة من منطقة سيلهيت في شمال شرق البلاد، و60 في المئة من منطقة سونامغانج، مخلفة 10 قتلى، ونحو مليوني نازح.
وأدت الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من المناطق المرتفعة في شمال شرق الهند إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار في بنجلاديش، وخصوصاً نهري سورما وكوشيارا الحدودين، وهو ما تسبب بفيضان مياه سد رئيس أغرق مئات القرى.

الأمم المتحدة
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