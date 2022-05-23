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فرنسا تجدد دعوتها لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان
السفارة الفرنسية في بيروت
24 مايو 2022 01:47

بيروت (وكالات)

أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أن 50 حافلة مقدمة كهبة من الحكومة الفرنسية، وصلت إلى مرفأ بيروت، أمس، في إطار التعاون من أجل تطوير وتحسين وسائل النقل في المدن وضواحيها.
وذكرت السفارة الفرنسية، في بيان، أن «فرنسا ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تنظيم عمليات التنقل في لبنان وهيكلتها، وهي ستبقى إلى جانب شعب لبنان، كما ستظل تدعو إلى القيام بالإصلاحات الملحة والضرورية لنهوض البلاد».
وقالت السفارة: «مع وصول هذه الهبة، يدخل الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي حيز التنفيذ، وهو اتفاق وقعه وزير النقل الفرنسي ونظيره اللبناني بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي».
ودعا وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، دول العالم أن تحذو فرنسا وتساعد لبنان، دون قيد أو شرط، وذلك خلال تسلمه الدفعة الأولى من هبة الحافلات التي قدمتها الدولة الفرنسية في مرفأ بيروت.
ودعا حمية: «العالم إلى مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط، كما فعلت فرنسا لأن مساعدتنا فقط بالغذاء ليست مساعدة بل تأجيل للمشكلة، ويجب أن يقوموا بمساعدتنا بتنمية وتعزيز القطاعات الإنتاجية لكي يقوم لبنان من جديد».
وأضاف الوزير: «لبنان ليس عاجزاً ولا فقيراً ولا مفلساً، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاماً».

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