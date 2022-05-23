مقتل 6 في هجوم «داعشي» شمال العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

قُتل 6 أشخاص على الأقلّ، هم ثلاثة عناصر أمن وثلاثة مراهقين، في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقة زراعية في محافظة كركوك الشمالية، بعدما هرعوا لإخماد حريق في حقل حنطة في المنطقة، حسبما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني.

وبعد هذا الهجوم الأول في المنطقة الواقعة في جنوب كركوك، تعرضت سيارة شرطة متوجهة إلى المكان لإطلاق نار وتفجير بعبوة، من دون تسجيل إصابات، كما أفاد حسين عادل مدير ناحية تازة خورماتو التي وقع فيها الهجوم.

وأعلنت السلطات العراقية هزيمة تنظيم «داعش» أواخر عام 2017، لكن على الرغم من هزيمة التنظيم في كلّ من العراق وسوريا، لا يزال قادراً على شنّ هجمات ويحتفظ بخلايا له في المناطق النائية.

وأحرق الإرهابيون خلال السنوات الماضية، العشرات من الحقول في البلدين، وتبنوا طريقة الهجوم هذه عبر منصاتهم.

وأوضح حسين عادل أن الإرهابيين قاموا بدايةً «بحرق مساحات زراعية» هي عبارة عن حقول حنطة في قريتي بلداغ ودوكشمان. وأضاف: «أثناء حضور بعض العناصر الأمنيين ومدنيين لإخماد النيران، تعرضوا لهجوم من عناصر داعش، وهو ما أدى لمقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وثلاثة مراهقين»، فيما فُقِد مدنيّ آخر.

وذكر مصدر أمني أن عناصر تنظيم «داعش» «هاجموا فلاحين أثناء قيامهم بحصاد محصول الحنطة جنوب كركوك، وأحرقوا آليات زراعية ومساحات زراعية».

وفي عام 2019، أحرق أكثر من 5 آلاف هكتار من المحاصيل الزراعية في شمال العراقية، لا سيما محاصيل الحنطة، بنحو 200 حريق، نسب معظمها إلى الإرهابيين، فيما كانت أخرى ناجمة عن خلافات على الأراضي أو بني عشائر وملّاكين.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير 2022 إلى أن التنظيم «حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين». وأضاف التقرير إن التنظيم يستغلّ «سهولة اختراق الحدود» بين العراق وسوريا، ويضم «ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في كلا البلدين، حيث يشكّل خلايا ويدرّب عناصر لشن الهجمات».

وأواخر إبريل، قتل جنديان عراقيان أحدهما ضابط برتبة رائد عندما فجر انتحاري حزامه الناسف قرب قوة عراقية خاصة، خلال عمليات بحث عن خلايا تنظيم «داعش» شمال بغداد. ووقع آخر الهجمات الأكثر دموية التي تبناها التنظيم في العاصمة في يوليو الماضي في مدينة الصدر في بغداد، وقتل فيه أكثر من 30 شخصاً.