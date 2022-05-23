«الصحة العالمية»: وقف انتقال عدوى جدري القردة ممكن

ستوكهولم (وكالات)

أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس، بأن المنظمة ليس لديها دليل على أن الفيروس جدري القردة قد تحور، مؤكدة إمكانية وقف انتقال العدوى، فيما أكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر انتشار مرض جدري القردة النادر بين السكان على نطاق واسع «منخفض للغاية»، لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة.

وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية أندريا أمون، أن «معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض خفيفة، وبالنسبة إلى العامة، فإن احتمال الانتشار منخفضة للغاية»، مضيفة أن احتمال انتشار الفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين اعتبر «مرتفعاً».

وحتى 21 مايو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 92 إصابة جرى إثباتها في المختبرات بجدري القردة و28 حالة مشتبه بها من 12 دولة، حيث لا يتفشى المرض، بما فيها عدة دول أوروبية والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وأعلنت الوكالة المعنية بالأمراض المعدية في الدنمارك، أمس، تأكيد أول إصابة بالمرض في البلد الاسكندنافي.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كرياكيديس: «أشعر بالقلق حيال العدد المتزايد من حالات جدري القردة في الاتحاد الأوروبي والعالم، ونراقب الوضع عن كثب».

وأشارت إلى أنه بينما يعتبر احتمال انتشار الوباء «في أوساط السكان بشكل أوسع منخفضاً»، من الضروري «المحافظة على اليقظة»، والتأكد من تعقّب المخالطين وإجراء الفحوص المناسبة.

وتشمل عوارض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

ولا يوجد علاج بعد للمرض، لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويعتبر المرض منتشراً في 11 دولة أفريقية.

وبحسب الوكالة الأوروبية، بإمكان الفيروس أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة، مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون نقصاً في المناعة.

كما أشارت الوكالة إلى خطر انتقاله من البشر إلى الحيوانات، وهو أمر قالت إنه قد يحمل «خطر تحوله إلى مرض منتشر في أوروبا».

وفي هذه الأثناء، قالت مسؤولة تنفيذية بارزة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط أفريقيا لم يتغير.

وقالت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين، إن التحورات أقل عادة مع هذا الفيروس، لكن التسلسل الجيني للحالات سيساعد في التعرف، بشكل أفضل، على موجة الانتشار الراهنة وفهمها.

وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى المنظمة، ماريا فان كيرخوف: «نريد وقف انتقال العدوى بين البشر، ويمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفشَ فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه».

ومع اقتراب عدد الحالات المسجلة بجدري القردة من حاجز الـ 100 إصابة في الدول التي لا يستوطن فيها المرض، بدأت العديد من المنظمات الصحية حول العالم حملات تقصي واسعة لرصد الحالات الأولى فيها، لمنع تحول المرض إلى وباء جديد بغض النظر عن مدى حدته. وحذرت «الصحة العالمية» من أن يتسبب الخجل من الإبلاغ عن الإصابة بالمرض في تشويش جهود التقصي عن الوباء، معللة ذلك بربط الإصابة به ببعض الممارسات الأخلاقية والسلوكية.

وترى المنظمات الصحية العالمية أن الخشية من الإعلان عن الإصابة قد تتسبب في إفشال حملات التقصي في بداية الإصابة، وهو ما قد يشكل خرقاً كبيراً في إحباط مواجهة المرض في بدايته.

وأعاد انتشار الفيروس التأكيد على الحاجة الملحة إلى تعزيز الوقاية من الأوبئة ودعم الاستجابة المبكرة بعد أن تسبب فيروس «كوفيد-19» في تعطيل متفاوت في العالم على مدى أكثر من سنتين.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، أمس، أول حالة إصابة بجدري القردة تعود إلى رجل يبلغ من العمر 35 عاماً. وأفاد بيتر هاكر، المستشار الصحي لمدينة فيينا، أن حالة المريض مستقرة، لكنه يعاني تغيرات في الجلد وبثوراً على الوجه وأعراض إنفلونزا وحمى خفيفة.

من جهتها، أصبحت بلجيكا أول دولة في أوروبا تفرض حجراً صحياً لمدة ثلاثة أسابيع للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض جدري القردة في وقت رفعت فيه العديد من القيود المتعلقة بفيروس «كورونا».

إلى ذلك، تتوقع وزارة الصحة الألمانية زيادة حالات الإصابة بجدري القرود.