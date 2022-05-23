رئيس الصومال الجديد يتسلم مهامه رسمياً

مقديشو (وكالات)

تسلم الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، أمس، مهام عمله رسمياً رئيساً للبلد الواقع في القرن الأفريقي.

وجرت مراسم تنصيب محدودة في القصر الرئاسي في مقديشو لتنصيب عاشر رؤساء البلاد.

وخلال حفل التنصيب، وجه الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو كلمة موجزة قال فيها إنه سلّم القصر للرئيس الجديد قبولاً بنتائج الاقتراع الرئاسي الذي جرى منتصف الشهر الجاري.

وفي كلمته قدم عرضاً لما قال إنها أبرز إنجازاته، والملفات التي سلمها للرئيس المنتخب التي ضمت قضايا خارجية وداخلية، من بينها ما يخص رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وإجراء انتخابات مباشرة في الاستحقاقات القادمة.

ودعا فرماجو الشعب الصومالي للوقوف مع الرئيس الجديد حسن شيخ محمود، وقدم شكره وتقديره للدعم الذي حظي به خلال فترته الرئاسية التي امتدت لما بعد نهايتها الدستورية.

بدوره، قال الرئيس حسن شيخ محمود في خطاب قصير إنه تسلم مهام القصر الرئاسي من الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو، وأبرز الملفات التي عمل عليها خلال فترة رئاسته للبلاد.

وقدم الرئيس الجديد شكره للرئيس السابق بقبوله نتيجة الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة بشكل سلمي وسلس.