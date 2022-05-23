الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
رئيس الصومال الجديد يتسلم مهامه رسمياً
رئيس الصومال الجديد يتسلم مهامه رسمياً
24 مايو 2022 01:47

مقديشو (وكالات)

تسلم الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، أمس، مهام عمله رسمياً رئيساً للبلد الواقع في القرن الأفريقي.
وجرت مراسم تنصيب محدودة في القصر الرئاسي في مقديشو لتنصيب عاشر رؤساء البلاد.
وخلال حفل التنصيب، وجه الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو كلمة موجزة قال فيها إنه سلّم القصر للرئيس الجديد قبولاً بنتائج الاقتراع الرئاسي الذي جرى منتصف الشهر الجاري.
وفي كلمته قدم عرضاً لما قال إنها أبرز إنجازاته، والملفات التي سلمها للرئيس المنتخب التي ضمت قضايا خارجية وداخلية، من بينها ما يخص رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وإجراء انتخابات مباشرة في الاستحقاقات القادمة.
ودعا فرماجو الشعب الصومالي للوقوف مع الرئيس الجديد حسن شيخ محمود، وقدم شكره وتقديره للدعم الذي حظي به خلال فترته الرئاسية التي امتدت لما بعد نهايتها الدستورية.
بدوره، قال الرئيس حسن شيخ محمود في خطاب قصير إنه تسلم مهام القصر الرئاسي من الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو، وأبرز الملفات التي عمل عليها خلال فترة رئاسته للبلاد.
وقدم الرئيس الجديد شكره للرئيس السابق بقبوله نتيجة الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة بشكل سلمي وسلس.

حسن شيخ محمود
الصومال
رئيس الصومال
الرئيس الصومالي
محمد عبدالله فرماجو
آخر الأخبار
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
الرياضي
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
اليوم 17:00
أرشيفية
دنيا
زراعة العنب في الصحراء.. مهمّة صعبة استحالت واقعاً
اليوم 16:59
أرشيفية
عربي ودولي
«مودرنا» تختبر لقاحاً للوقاية من «جدري القرود»
اليوم 16:59
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©