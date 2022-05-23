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الاتحاد الأوروبي يفشل في تجاوز الخلاف بشأن النفط الروسي
منصة نفط في روسيا
24 مايو 2022 00:53

قالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على النفط الروسي مازالت قائمة، ومن غير المحتمل الوصول إلى اتفاق أثناء قمة قادة الاتحاد المقررة الأسبوع المقبل في ظل استمرار معارضة المجر لمثل هذا الحظر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال منذ أسابيع إن القمة الأوروبية قد تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي، لكن حكومته تشير الآن إلى أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الشهر المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يحاول منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق لفرض حظر على استيراد النفط الخام من روسيا بحلول العام المقبل، في إطار الحزمة السادسة للعقوبات الأوروبية على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما استمر تدفق صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا رغم العقوبات الأوروبية التي تحظر التعامل مع شركات النفط الروسية المملوكة للدولة.

ويستمر تصدير النفط الروسي رغم تجديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب هجومها على بلاده.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
النفط الروسي
أوكرانيا
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