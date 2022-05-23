الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«الجامعة» تحذر من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة
«الجامعة» تحذر من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة
24 مايو 2022 01:47

القاهرة (وام)

حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، داعية إلى ضرورة أن يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية و الأمن القومي والمشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته الجامعة أمس، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية».
وقال الذوادي إن هذا المؤتمر يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، معربا عن أمله أن يكون مثمراً وفعالاً في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة.

جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
التجارة غير المشروعة
الاتجار بالأسلحة
آخر الأخبار
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
الرياضي
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
اليوم 17:00
أرشيفية
دنيا
زراعة العنب في الصحراء.. مهمّة صعبة استحالت واقعاً
اليوم 16:59
أرشيفية
عربي ودولي
«مودرنا» تختبر لقاحاً للوقاية من «جدري القرود»
اليوم 16:59
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©