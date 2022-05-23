إنقاذ 75 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

تسلمت سفينة الإسعاف «أوشن فايكينغ» التي تستأجرها المنظمة الأوروبية غير الحكومية «أس او أس المتوسط»، أمس، 75 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا أنقذهم مركب شراعي تابع لمنظمة غير حكومية أخرى هي «ريسك شيب»، كما أعلنت المنظمتان أمس. ورصد المركب الشراعي «نادر» الذي كان يقوم بمهمة مراقبة الإنقاذ، زورقاً مطاطياً بمحرك معطل قبالة ليبيا.

وفيما كان الطاقم يقدم الإسعافات الأولية، حضرت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي، وطالبت بتسليم المهاجرين.

وقالت المنظمة الألمانية «ريسك شيب» في بيان «لقد رفضنا بشكل قاطع طلب تسليم الناجين لليبيين؛ لأنه يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي والألماني».

ثم حضرت سفينة «أوشن فايكينغ» وتولت أمر المهاجرين، لا سيما شخص مصاب بينهم، كما أعلنت من جهتها منظمة «اس او اس المتوسط»، وهي جمعية أوروبية للبحث والإنقاذ في أعالي البحار ومقرها مرسيليا، جنوب فرنسا.

وقالت في بيان: «في وقت سابق توجهت السفينة أوشن فايكنغ بحثاً عن قارب وجه نداء استغاثة، وتأكد لاحقاً أن خفر السواحل الليبي اعترضه».

ومع عملية الإنقاذ الثالثة هذه، باتت سفينة الإسعاف التي تعمل بمساعدة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تعد على متنها 233 مهاجراً بينهم 40 أمرأة منهن 6 حوامل.

وتشكل ليبيا نقطة عبور مهمة لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عن طريق السواحل الإيطالية التي تبعد حوالي 300 كيلومتر.