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جوتيريس يدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا
أنطونيو جوتيريش
24 مايو 2022 01:47

نيويورك (الاتحاد)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي الذي توقّف في ديسمبر، وأصبح ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى، وذلك في تقرير رفعه مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي.
وجاء في التقرير: «تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية لم تجرَ».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «الليبيين يتعيّن عليهم الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه».
واعتبر جوتيريس أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرّ في أكتوبر 2020 صامداً، لكنه دعا كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة، وأن تطلق نزاعات، وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف.
وطالب جوتيريس الليبيين بتجنّب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد.

الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش
ليبيا
الانتخابات الليبية
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