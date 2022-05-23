ميليشيات الحوثي تختطف 417 مدنياً في تعز

عدن (وكالات)

كشفت رابطة حقوقية يمنية عن عدد المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ بداية الحرب، في نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة تعز.

وقالت رابطة «أمهات المختطفين»، إنها وثقت اختطاف ما لا يقل عن 417 يمنياً، مؤكدةً أن عمليات الاختطاف تمت في نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الحوثي التي تحاصر مدينة تعز من اتجاهات متعددة.

وتحاصر ميليشيات الحوثي محافظة تعز للعام الثامن على التوالي، وتعرقل تنقلات السكان ووصول الإمدادات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات السكان.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، دعا في وقت سابق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية ومواصلتها الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، والتي قال إن الميليشيات الحوثية حولتها إلى سجن كبير، لافتا إلى مواصلة الميليشيات ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.