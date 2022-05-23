الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ميليشيات الحوثي تختطف 417 مدنياً في تعز
عناصر حوثية (أرشيفية)
24 مايو 2022 01:47

عدن (وكالات)

كشفت رابطة حقوقية يمنية عن عدد المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ بداية الحرب، في نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة تعز.
وقالت رابطة «أمهات المختطفين»، إنها وثقت اختطاف ما لا يقل عن 417 يمنياً، مؤكدةً أن عمليات الاختطاف تمت في نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الحوثي التي تحاصر مدينة تعز من اتجاهات متعددة.
وتحاصر ميليشيات الحوثي محافظة تعز للعام الثامن على التوالي، وتعرقل تنقلات السكان ووصول الإمدادات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات السكان.
وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، دعا في وقت سابق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية ومواصلتها الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، والتي قال إن الميليشيات الحوثية حولتها إلى سجن كبير، لافتا إلى مواصلة الميليشيات ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تعز
ميليشيات الحوثي
اليمن
آخر الأخبار
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
الرياضي
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
اليوم 17:00
أرشيفية
دنيا
زراعة العنب في الصحراء.. مهمّة صعبة استحالت واقعاً
اليوم 16:59
أرشيفية
عربي ودولي
«مودرنا» تختبر لقاحاً للوقاية من «جدري القرود»
اليوم 16:59
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©