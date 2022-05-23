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الأمم المتحدة: نزوح 5700 عائلة يمنية منذ بداية العام
الأمم المتحدة: نزوح 5700 عائلة يمنية منذ بداية العام
24 مايو 2022 01:47

عدن (وكالات)

رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو 5700 أسرة يمنية منذ بداية العام الجاري.
وقالت المنظمة في بيان على تويتر، أمس: إن مصفوفة تتبّع النزوح التابعة لها قدرت أن أكثر من 5700 أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل حتى الآن في عام 2022.
وأضاف البيان: إن «النازحين ليس لديهم خيار سوى بدء حياتهم من جديد».
وأشار البيان إلى أنه «في شهر مارس، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 100 أسرة على الانتقال والاستقرار في مخيم الثومان في مأرب».
ونتيجة للأعمال الإرهابية التي تقف وراءها ميليشيات الحوثي أُجبر نحو 4.3 مليون يمني على النزوح داخليًا حتى شهر مارس الماضي في عموم اليمن، يعيش نحو 40% منهم في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كافٍ وفق التقديرات الأممية.

الأمم المتحدة
اليمن
منظمة الهجرة الدولية
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