قصف «حوثي» يطال المناطق المأهولة في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً مكثفاً بمختلف قذائف المدفعية على الأحياء والقرى السكنية جنوبي مأرب، وذلك ضمن خروقاتها اليومية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي واصلت قصف أحياء آهلة بالسكان في منطقة «ملعا» بمديرية «حريب» جنوب مأرب.

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية بإسقاط الجيش اليمني صاروخاً «إيراني الصنع» أطلقته ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وكان الجيش اليمني قد أعلن رصد 80 خرقاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال 24 ساعة في مختلف الجبهات، من بينها 11 خرقاً في جبهات مأرب.

وشنت الميليشيات هجوماً بطيران مسيّر على موقع عسكري، كما استهدفت أعياناً مدنية بقصف ممنهج ضمن سلسلة خروقات متصاعدة في جبهات الساحل الغربي بلغت أكثر من 30 خرقاً خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الرصد وثقت 21 خرقاً جديداً لميليشيات الحوثي في محور «حيس» جنوبي الحديدة، بينها هجوم بطيران مسيّر، واستهداف مباشر لأعيان مدنية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي هاجمت موقعاً عسكرياً في أطراف «شمير» بالمدفعية، كما استهدفت في الوقت ذاته أعياناً مدنية جنوب «الجراحي» بالأسلحة الرشاشة.

ولفت الإعلام العسكري أن خروقات الميليشيات في ذات المحور، جنوب الحديدة، شملت إطلاق النار من أسلحة رشاشة وسلاح القناصة صوب مواقع عسكرية على طول امتداد خطوط التماس بمديريات «شمير وجبل رأس والجراحي والتحيتا».

وفي محور «البرح» غربي تعز، ارتكبت ميليشيات الحوثي 9 خروقات جديدة استخدمت خلالها مختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات.

ومطلع أبريل الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، ودخلت اليوم التالي حيز التنفيذ.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب خروقاتها اليومية بشكل متعمد للهدنة وسط صمت دولي وأممي مطبق، ما يؤكد أن الميليشيات لا تريد السلام وأنها تسعى لترتيب صفوفها العسكرية لاستمرار حربها العبثية التي أشعلتها منذ 8 سنوات.