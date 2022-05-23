«الرئاسي اليمني»: تعنت «الحوثي» يعرقل تمديد الهدنة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد مجلس الرئاسي في اليمن أن تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية يعرقل تمديد الهدنة الأممية، مؤكداً أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية نفذا كافة التزاماتهما الإنسانية والعسكرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية إزاء تعهداتها، فيما جددت الولايات المتحدة الأميركية دعم إنهاء الحرب باليمن، متعهدةً بالعمل مع الحكومة لتثبيت الهدنة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يتبعه اتفاق سياسي، جاء ذلك بينما أكدت مصر أن الوحدة اليمنية كانت وستظل خطوة مهمة على طريق تطلعات وآمال الشعوب العربية في تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، أن حكومته وتحالف دعم الشرعية نفذا كافة التزاماتهما الإنسانية والعسكرية بموجب اتفاق الهدنة الأممية في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية إزاء تعهداتها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس العليمي ونوابه طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي في عدن مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم الذي نقل رسالة تهنئة خطية من الملكة اليزابيت الثانية بمناسبة العيد الوطني الـ 32 للجمهورية اليمنية، وبحث معه الإجراءات المطلوبة لتمديد اتفاق الهدنة.

وشدد العليمي على أهمية الضغط البريطاني والدولي لدفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ التزاماتها بفتح معابر مدينة تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية بموجب اتفاق الهدنة الأممية.

وأعرب عن تقديره للملكة والشعب البريطاني، مشيداً بالمساعي المقدرة للمملكة المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وأشار إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الأصعدة بما في ذلك الإصلاحات المرتقبة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والخدمية والعدلية.

وشدد على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية وخصوصا في إعادة تأهيل وتحسين الخدمات في عدن والمناطق المحررة.

إلى ذلك، تلقى رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، برقية من الرئيس الأميركي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية المصادف الأحد الأول.

وشدد بايدن في رسالته على دعم بلاده لإنهاء الصراع في اليمن، مشدداً على ترحيبه بالهدنة الحالية، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»،

كما جدد تأييد بلاده لتطلعات الشعب اليمني.

وتعهّد الرئيس الأميركي بمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية لتثبيت الهدنة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يتبعه اتفاق سياسي.

في غضون ذلك، أكد أمين عام رئاسة الجمهورية المصرية، محمد مختار، أن الوحدة اليمنية كانت وستظل خطوة مهمة على طريق تطلعات وآمال الشعوب العربية في تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مختار أمس، إلى سفارة اليمن في القاهرة لتقديم التهاني بمناسبة احتفالات اليمن بالذكرى الثانية والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

وخلال الزيارة، نقل أمين الرئاسة المصرية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى الشعب اليمني بهذه المناسبة.

من جانبه، أعرب سفير اليمن لدى مصر محمد علي مارم عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربط اليمن ومصر قيادة وشعباً، مشيداً بما قدمته مصر من تضحيات ودعم للشعب اليمني في ثوراته ضد الاستعمار وصولاً إلى تحقيق الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990.

كما ثمن السفير مارم مواقف مصر الداعمة اليمن، والتسهيلات التي تقدمها لأبناء الجالية اليمنية في المجالات كافة، وما يحظى به أبناء الجالية من رعاية وعناية على المستويين الشعبي والرسمي.