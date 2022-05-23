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دولة عربية ترصد 3 حالات يشتبه في إصابتها بـ«جدري القرود»
أرشيفية
23 مايو 2022 23:56

أفادت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية المغربية، مساء الاثنين، أنها رصدت ثلاث حالات اشتباه إصابة بجدري القردة.

وذكرت أن الحالات "توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة".

وأضافت أنها "خضعت للتحاليل الطبية وفي انتظار النتائج".

المصدر: رويترز
جدري القرود
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