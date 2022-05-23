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«العاصفة 9» تعطّل الدوام بالعراق
«العاصفة 9» تعطّل الدوام بالعراق
24 مايو 2022 01:48

بغداد (أ ف ب)

مرّة أخرى، ملأ الغبار والأتربة صباح أمس سماء العاصمة العراقية بغداد، ومناطق أخرى في البلاد وصولاً إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي وتعليق الحركة الجوية موقتاً.

بدأت العاصفة، وهي التاسعة خلال الشهرين الأخيرين، ليل الأحد، واستيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية متدنياً في الشوارع والطرقات التي خلت تقريباً من المارة.

وأعلن مطار بغداد الدولي استئناف الرحلات الجوية ظهر أمس بعد تعليقها بسبب العواصف الترابية وتراجع مدى الرؤية إلى 400 متر.

العراق
بغداد
كردستان
أربيل
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