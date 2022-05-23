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عربي ودولي
عاصفة جديدة تشل العراق.. وألف حالة اختناق
أرشيفية
23 مايو 2022 22:43

مرّة جديدة، عم الغبار والأتربة الاثنين سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد، وصولاً إلى أربيل، ما تسبب بأكثر من ألف حالة اختناق، ودفع السلطات إلى إغلاق الإدارات الرسمية، وتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر معالجة أكثر من ألف شخص في المستشفيات تعرضوا للاختناق بسبب الرمال.

وفي الكويت المجاورة أيضاً، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني توقف حركة الملاحة مؤقتاً بسبب عاصفة الغبار التي تشهدها البلاد.

وفي السعودية، وصلت ثاني عاصفة ترابية في أقل من أسبوع الرياض مساء الإثنين لتحجب الرؤية عن أهم معالم العاصمة، ومنها برج المملكة العملاق.

وحذّر الدفاع المدني السعودي سكان الرياض والمناطق المحيطة بها من استمرار العاصفة، وما يصاحبها من غبار وأتربة حتى التاسعة من مساء الاثنين على الأقل.

بدأت العاصفة الترابية في العراق ليل الأحد مع توقع أن تزول تدريجاً. وبالفعل بدأ الغبار بالتراجع بعد ظهر الاثنين والأجواء بالتحسن.

وكان سكان العاصمة قد استيقظوا الاثنين على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية متدنياً في الشوارع والطرقات التي خلت تقريباً من المارة.

وتسببت عاصفة أخيرة مماثلة ضربت العراق قبل أسبوع واحد فقط بإغلاق المطارات والإدارات العامة كذلك وتعليق الامتحانات، فيما أُصيب نحو 10 آلاف شخص بحالات اختناق خلال العاصفتين الترابيتين الأخيرتين.

واستباقاً للعاصفة الترابية، طلبت رئاسة الوزراء في بيان مساء الأحد «تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة» الاثنين، وذلك «بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق».

وأعلن مطار بغداد الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية عن استئناف الرحلات الجوية ظهر الاثنين بعد تعليقها «بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر».

وبعد استئناف رحلاته الجوية في وقت سابق الاثنين، أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، إيقاف الرحلات الجوية للمرة الثانية بسبب عودة الغبار الكثيف.

ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

المصدر: وكالات
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