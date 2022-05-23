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مسؤول غربي: ممر لصادرات أوكرانيا يحتاج موافقة روسية
أرشيفية
23 مايو 2022 21:32

قال مسؤول غربي اليوم الاثنين إن أي ممر يتم إنشاؤه لتأمين طريق آمن لصادرات المواد الغذائية من مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية لا يمكن أن يتم إلا بموافقة روسية.

ودعت يوليا سفيريدنكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني إلى إنشاء مثل هذا الممر، قائلة إنه سيساعد أوكرانيا ويساعد على تجنب الجوع في العالم.

وقال المسؤول الغربي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه "من الواضح أن الروس يسيطرون على تلك المنطقة. سيتطلب الأمر إذناً من الروس، اتفاقا بشكل ما كي يحدث ذلك".

وأضاف "سيتطلب الأمر نوعاً من الضمان الأمني، أعتقد من تركيا، حتى يصبح واقعاً. أعتقد أن الشيء الذي يتعين علينا استبعاده هو فكرة أن هذا يمكن أن يتم دون إذن من روسيا".

المصدر: وكالات
روسيا
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