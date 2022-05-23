العراق يتّخذ إجراءات للحد من تفشي «الحمى»

تكثف السلطات البيطرية العراقية إجراءاتها للحد من تفشي الحمى النزفية في البلاد في الآونة الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 90 إصابة مؤكدة و18 وفاة بين البشر منذ مارس، بحسب بيان لوزارة الصحة. وشرعت الإدارة البيطرية في وزارة الزراعة في حملة لرش المبيدات وتعقيم الحيوانات للقضاء على تفشي المرض الذي يسببه فيروس ينتشر بين الحيوانات ويصيب البشر أيضاً. ويتسبب المرض في حدوث نزيف من أماكن متعددة، ويمكن أن يؤدي إلى معدلات وفاة عالية جداً. وقال سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك «زيادة خطيرة» في الإصابات بالعراق. وأضاف أن من المتوقع أن تزداد الإصابات في الأيام المقبلة مع اكتشاف مزيدٍ من الحالات المشتبه بها. ويوضح أستاذ للطب البيطري أن الفيروس المسبب لهذا المرض اكتُشف في العراق أول مرة عام 1979، وأنه ينتقل عن طريق القراد الذي يعض الحيوانات، مشيراً إلى أن الحيوانات المصابة يمكن أن تصيب البشر الذين يخالطونها بشكل مباشر أو يأكلون لحومها. وقال حميد عبد غاطي، الطبيب البيطري في المستشفى البيطري ببغداد، «مرض الحمى النزفية، مرض مسببه الباينو فايريدي النانو فيروس، سُجل في العراق لأول مرة عام 1979 الفيروس من «آر.إن.إيه»، فمن الممكن أن تحدث به طفرات من حين إلى آخر. ينتقل الفيروس عن طريق القراد، القراد هو الوسيط الناقل عن طريق عض الحيوان سواء الأبقار أو الأغنام أو الماعز والجاموس، المجترات بصورة عامة. وقال الطبيب البيطري أنور طالب، مسؤول مستوصف الدورة البيطري، «نحن كمستوصف دورة شكّلنا أربع فرق ميدانية، هذه واجبها رش الحظائر وتغطيس الأغنام ورش الأبقار والجاموس حتى نقطع سلسلة هذا الطفيلي الذي ينقل هذا المرض الخطر، وعقدنا دورات توعية بالنسبة للفلاحين عن طريق الجمعيات الفلاحية». وأوضح البدر أن معظم الإصابات البشرية في العراق حدثت في مناطق ريفية بين أناس على اتصال مباشر بالحيوانات الأليفة. وقال مدير المستشفى البيطري في بغداد، الطبيب البيطري محسن العامري، «سوائل الشخص المصاب كلها تكون واسطة لنقل المرض، والقراد أيضاً إذا حصلت عضة من القراد لأحد الأشخاص ممكن أن يسبب له المرض أو تناول اللحوم ملوثة أو مصابة بمرض الحمى النزفية». وقال مجيد حمد، وهو مزارع ومربي ماشية، «جابوا لقاحات، جابوا مبيدات، يعني بالأسبوع مرتين، مرة إلى ثلاث مرات، عملوا محاضرات توعية، إرشادات، تعليمات إذا لا سمح الله العجل أو البقرة صار بيها أعراض مرض نخبرهم يعالجونها أو يعزلونها عن الحلال (الحيوانات الأخرى)». ويتم التعقيم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ويقوم مسؤولو وزارة الزراعة بحملات توعية بين المزارعين حول المرض والإجراءات الممكنة للحد من انتشاره.

المصدر: رويترز