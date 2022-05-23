ألمانيا تدرس إجراءات لاحتواء «جدرى القرود»

تعد الحكومة الألمانية إجراءات احتواء جدري القرود بعد رصد أولى الحالات المؤكدة. وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الاثنين إن التوصيات بشأن العزل والحجر الصحي يتم وضعها حالياً، بالتنسيق مع معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، مشيراً إلى أنه يمكن الإعلان عن التوصيات في وقت مبكر من غد الثلاثاء. وقال لاوترباخ خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في جنيف إنه كان ومعهد «روبرت كوخ» يفكران فيما إذا كان ينبغي أن تكون هناك «توصيات تطعيم للأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص»، مضيفاً أنه اتصل بالفعل بشركة مصنعة تنتج لقاحات خاصة لجدري القرود. ويسبب فيروس جدري القرود عادة أعراضاً خفيفة، مثل الطفح الجلدي والحمى والبثور، ولكنه قد يكون له مسارات شديدة أيضاً. وتتوقع وزارة الصحة الألمانية زيادة حالات الإصابة بجدري القرود. وجاء في تقرير قدمته الوزارة للجنة الشؤون الصحية في البرلمان الألماني (بوندستاج): «نظرا لتعدد المخالطين للمصابين حاليا، من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا». وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للوضع حتى بعد ظهر أمس الأحد، يوجد في ألمانيا أربع حالات إصابة مؤكدة، واحدة في ميونيخ وثلاث في برلين، مضيفة أنه يُجرى حاليا فحص عينات من أشخاص آخرين، وتتبع المخالطين.

المصدر: وكالات