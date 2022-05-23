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رئيس أوكرانيا محذراً: العالم في مفترق طرق
رئيس أوكرانيا محذراً: العالم في مفترق طرق
23 مايو 2022 17:45

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن العالم في مفترق طرق وعليه تشديد العقوبات على روسيا لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة.
وأضاف زيلينسكي في كلمة أمام المنتدى عبر وصلة الفيديو "التاريخ يمر بمفترق طرق... هذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة الغاشمة ستحكم العالم".
ومثلت كلمته بداية بشكل جدي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر أربعة أيام ويجمع نحو ألفين من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين. وتتصدر أوكرانيا هذا العام جدول الأعمال.
ولم تتم هذا العام دعوة المؤسسات الحكومية ولا الشركات الخاصة من روسيا في اختلاف تام عما قبل.
وحث زيلينسكي الدول على ممارسة مزيد من الضغط على موسكو واتهمها بعدم فرض ما يكفي من العقوبات عليها.
وطالب بفرض حظر على النفط الروسي وحجب كل البنوك الروسية وإلغاء كل التجارة. وقال الرئيس الأوكراني إن على كل الشركات الأجنبية الانسحاب تماما من روسيا ويجب كذلك قطع الصلات بين قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي والغرب.
وتابع قائلا إن العقوبات يجب أن ترسي سابقة لردع أي معتد آخر لعقود قادمة مضيفا أن روسيا تسببت لنفسها في ذلك بأفعالها.

 
 
 

المصدر: رويترز
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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