انهيار مبنى مكون من 10 طوابق في إيران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما انهار مبنى من عشرة طوابق في مدينة آبادان جنوبي إيران جزئيا، ويحاول عمال الإنقاذ مساعدة 80 شخصا تقطعت بهم السُبل تحت الأنقاض.

وقالت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن المبنى سكني تجاري يقع على شارع أمير كبير بالمدينة القريبة من الحدود العراقية.

وذكر التلفزيون أنه تم إرسال فرق طوارئ من مدن أخرى لتقديم المساعدة في عملية الإنقاذ، بينما يوجد فريقان بصحبة كلاب إنقاذ وطائرة هليكوبتر وسبع مركبات إنقاذ في الموقع بالفعل.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن رئيس السلطة القضائية في خوزستان أمر بفتح تحقيق في انهيار المبنى، بينما اعتُقل مالكه والمقاول الذي شيده.





المصدر: وكالات