أول دولة أوروبية تفرض حجراً على مصابي «جدري القرود»

أصبحت بلجيكا أول دولة في أوروبا تفرض حجرا صحيا لمدة ثلاثة أسابيع للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض جدري القردة في وقت رفعت اليوم العديد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا . وأعلنت الخدمة العامة الفيدرالية البلجيكية للصحة وسلامة أنه بدءا من يوم الاثنين تم وضع حد للرمز الأصفر ، الذي كان ساريا في بلجيكا منذ مارس 2022 ، بناء على قرار من لجنة التشاور. وتعني هذه الخطوة أن المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي يمكنهم الآن دخول أراضي بلجيكا لأغراض غير ضرورية مثل السياحة. وفي الوقت نفسه، ألغت السلطات أيضا الالتزام بإجراء الاختبار في اليوم الأول والسابع من الوصول، فضلا عن الالتزام بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام. ولن يكون من الضروري بعد الآن إكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل السفر إلى بلجيكا أو تقديم شهادة صالحة للتطعيم أو الشفاء أو نتيجة الاختبار. و قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في بيان صحفي أعلن فيه عن التغييرات المتعلقة بفيروس كورونا.. إنه مع ذلك، لا ينطبق هذا على المسافرين القادمين من بلد به متغير جديد مثير للقلق "بالنسبة لهم ، تستمر القواعد الحالية في التطبيق". كما ألغي الالتزام بارتداء الكمامة في وسائل النقل العام وغيرها من الأماكن. ومع ذلك، لا يزال هذا الإجراء فعالا بالنسبة للمستشفيات ومكاتب الأطباء ودور رعاية المسنين أو أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي وعلماء النفس ومعالجي النطق والصيدليات، وكذلك في الأماكن المزدحمة والمزدحمة. ووفقا للجنة التشاورية، فإن قرار تسهيل بعض تدابير كوفيد-19 يأتي نتيجة لانخفاض عدد حالات دخول المستشفيات والاتجاه التنازلي في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

المصدر: وام